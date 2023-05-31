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Менеджер Бузовой прокомментировал отмену концертов певицы в Израиле

Менеджер Бузовой Богуславский заявил, что концерты певицы в Израиле перенесены на 2024 год

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Алексей Майшев/РИА Новости

Менеджер певицы Ольги Бузовой Антон Богуславский заявил, что концерты певицы в Израиле перенесены. Его слова приводит издание Super.

«Шоу «Вот она я» в Хайфе и Беэр-Шеве перенесены на весну 2024 года. Билеты можно сдать без потерь. А если поклонники захотят приехать на шоу в Тель-Авив, то мы доставим их бесплатно на автобусах к площадке в Тель-Авив», — прокомментировал недавнюю отмену концертов он.

Богуславский уточнил, что в Тель-Авиве пройдет единственное шоу Ольги в Израиле в 2023 году.

Концерты певицы и телеведущей Ольги Бузовой в израильских городах Хайфа и Беэр-Шева были отменены ранее. Израильские СМИ пишут, что концерты Бузовой отменяют на фоне протестов активистов, выступающих против спецоперации России на Украине.

Ольга Бузова в 2022 году привозила гуманитарную помощь для детей Донбасса. 27 мая 2023 года в преддверии «Дня защиты детей» она посетила тысячу детей в детских лагерях, санаториях в Серпухове, Подольске, Пущино и Протвино — в частности, среди них были дети участников спецоперации.

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