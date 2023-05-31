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Арнольд Шварценеггер прокомментировал уход Брюса Уиллиса из кино из-за развития деменции

Актер Шварценеггер назвал ушедшего из кино из-за деменции Брюса Уиллиса великим актером

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The Weinstein Company LLC

75-летний актер Арнольд Шварценеггер отреагировал на уход из кинематографа страдающего от деменции Брюса Уиллиса. Об этом пишет Cinema Blend.

«Он много лет был первоклассной звездой, его всегда будут помнить как великого актера и доброго человека. Я знаю, что он был вынужден уйти из индустрии по состоянию здоровья. Но вообще, вы знаете, мы никогда в принципе не уходим на пенсию. Герои боевиков, они просто перезаряжаются», — заявил Шварценеггер.

В марте 2022 года Брюсу Уиллису диагностировали афазию. А в феврале 2022 года стало известно о точном диагнозе актера – лобно-височной деменции. Бороться с заболеванием звезде «Крепкого орешка» помогает его семья – супруга Эмми Хемминг и их общие дети Мейбл и Эвелин. Поддерживают Уиллиса и его дети от предыдущего брака с Деми Мур – Румер, Скаут и Таллула.

Ранее жена Брюса Уиллиса попросила папарацци не тревожить больного актера. Актриса Эмма Хеминг призналась, что больного деменцией человека трудно вывести на прогулку и обеспечить ему безопасность.

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