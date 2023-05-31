В Госдуме одобрили проект против безосновательной оптимизации учреждений культуры

Глава Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что Комитет одобрил ко второму чтению новый законопроект об оптимизации учреждений культуры в регионах. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

«Один глава понимает, что уничтожь очаг — пропадет весь дом, а другой с культурой расстается легко и в первую очередь. Дальше так продолжаться не может. У нас поставлены законодательные фильтры, чтобы защитить школу на селе, единственный медицинский пункт на селе. Теперь такую броню нарастим в законе и для учреждений культуры», — заявила она.

В пояснительной записке к законопроекту Ямпольская обратила внимание на то, что в 2020 году в результате распространения коронавируса тенденция к сокращению учреждений культуры усилилась. По ее словам, 14 июня законопроект о запрете безосновательной оптимизации, который защитит учреждения культуры на селе, надеются рассмотреть во втором и третьем чтениях.

«В целях правовой защиты муниципальных учреждений культуры от необдуманных решений местных властей об их реорганизации или ликвидации законопроектом предлагается ввести особое условие принятия органом местного самоуправления решения о реорганизации или ликвидации муниципального учреждения культуры и соответствующую процедуру принятия такого решения. Законопроектом предлагается, что принятие органом местного самоуправления решения о реорганизации или ликвидации муниципального учреждения культуры допускается исключительно на основании положительного заключения специально созданной комиссии по оценке последствий такого решения», — говорится в документе.

Ранее в Минкульте рассказали о развитии культуры в новых регионах.