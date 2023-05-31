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Поплавская раскритиковала Пугачеву и Макаревича

Актриса Поплавская заявила, что Пугачева и Макаревич ничего не сделали для страны

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Актриса Яна Поплавская заявила, что исполнитель Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) и певица Алла Пугачева позорят старость. Так она прокомментировала перфоманс на концерте группы «Машина времени» в Израиле, когда Макаревич и Александр Кутиков вывели на сцену Пугачеву.

Она отметила, что такие люди, как Макаревич и Пугачева, не могут служить примером молодежи.

«Огромные животы, перешитые до неузнаваемости лица… Всегда считалось, что с годами мудрость делает людей степенными, уважаемыми, они должны служить примером молодому поколению… как должен жить человек, что должен нести в мир…» — написала Поплавская.

Артистов она назвала «престарелыми фриками».

«Они не сделали ничего значимого для этой страны, для людей. Все в собственный карман, все для себя. Ни меценатства, ни значимых культурных программ и культурных инициатив», — сказала Поплавская, отметив, что, по ее мнению, в России справляются и без них.

Ранее Яна Поплавская оценила арест Блиновской словами «поразительная жадность».

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