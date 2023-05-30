Актриса Тенякова рассказала о карьерных проблемах Александра Демьяненко

Народная артистка России Наталья Тенякова рассказала в беседе с ФАН о карьерных трудностях актера Александра Демьяненко.

По словам Теняковой, Демьяненко ненавидел свою роль Шурика в комедиях режиссера Леонида Гайдая. Артист считал, что она «погубила его актерское существо». Из-за того, что у зрителей сложился образ комедийного персонажа Демьяненко редко брали на драматические роли.

«Только взглянут на него и сразу начинается: «О, Шурик-Шурик!» К сожалению, ко многим артистам «прилипают» роли так, что их не отодрать. Саша очень мучился от этой недосказанности, «недоигранности», — объяснила Тенякова. Актриса призналась, ей обидно из-за того, что коллега не воплотился в ролях в должной мере.

Демьяненко сыграл Шурика в таких картинах Гайдая, как «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и «Иван Васильевич меняет профессию».

В фильмографии Демьяненко более 110 картин. Он также работал актером дубляжа над такими проектами, как «Тарзан», «Мой любимый марсианин», «Мулан», «Армагеддон», «Благодетель», «Без лица», «Геркулес».

Александр Демьяненко умер 22 августа 1999 года в возрасте 62 лет.