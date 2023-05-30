Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Актриса Тенякова рассказала о карьерных проблемах Александра Демьяненко

Артистка Наталья Тенякова заявила, что Александр Демьяненко ненавидел роль Шурика

close
100%
РИА «Новости»

Народная артистка России Наталья Тенякова рассказала в беседе с ФАН о карьерных трудностях актера Александра Демьяненко.

По словам Теняковой, Демьяненко ненавидел свою роль Шурика в комедиях режиссера Леонида Гайдая. Артист считал, что она «погубила его актерское существо». Из-за того, что у зрителей сложился образ комедийного персонажа Демьяненко редко брали на драматические роли.

«Только взглянут на него и сразу начинается: «О, Шурик-Шурик!» К сожалению, ко многим артистам «прилипают» роли так, что их не отодрать. Саша очень мучился от этой недосказанности, «недоигранности», — объяснила Тенякова. Актриса призналась, ей обидно из-за того, что коллега не воплотился в ролях в должной мере.

Демьяненко сыграл Шурика в таких картинах Гайдая, как «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и «Иван Васильевич меняет профессию».

В фильмографии Демьяненко более 110 картин. Он также работал актером дубляжа над такими проектами, как «Тарзан», «Мой любимый марсианин», «Мулан», «Армагеддон», «Благодетель», «Без лица», «Геркулес».

Александр Демьяненко умер 22 августа 1999 года в возрасте 62 лет.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях