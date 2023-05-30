Блогершу Адель Сергеенкову переехал автомобиль. Об этом она сообщила в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Мне страшно писать это. Начинаю вспоминать все в деталях. Все ужаснее, чем можно себе представить. Меня не били, не поджигали. Меня переехали машиной. Это страшно, намного страшнее, чем вы сейчас себе визуализируете», — написала Сергеенкова в личном блоге.

По словам блогерши, она получила пять переломов в результате аварии. Также у звезды множество ушибов и гематом. Ей требуется операция на плече.

«И даже матери нет рядом, ведь она ему [водителю] верит больше, чем дочери родной», — пожаловалась Сергеенкова.

В 23-летнем возрасте Адель Сергеенкова стала матерью двоих детей. Вскоре она развелась с первым мужем и вышла замуж за его партнера по бизнесу. От второго супруга блогерша родила троих детей, однако через некоторое время и этот брак распался. Сергеенкова честно рассказывает в блоге на YouTube о пластических операциях, которые перенесла. Три года назад она призналась, что решилась на вагинопластику.