Бузова дала совет по воспитанию детей

Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова 27 мая в преддверии «Дня защиты детей» в рамках акции «Добробус» посетила тысячу детей в детских лагерях, санаториях в Серпухове, Подольске, Пущино и Протвино. Об этом сообщает пресс-служба движения «Здоровое Отечество», инициировавшее акцию.

На автобусе Бузова с организаторами поездки посетили 5 городов Подмосковья за один день. «Самое главное — это желание. И вам все вернется. Дети — это наше будущее. Им нужно уделять как можно больше внимания и окружать любовью. Давайте все делать это по возможности. Давайте увлекать детей спортом — ведь спортивная нация — это здоровая нация», — дала совет по воспитанию детей Бузова.

Большинство детей, встретивших Бузову, были из семей участников спецоперации, также среди отдыхающих были дети, находящиеся под социальной защитой государства из интернатов и детских домов. После развлекательной программы детям вручали футбольные, волейбольные и баскетбольные мячи, наборы для бадминтона, фрисби, настольные игры и др.

Ранее Бузова рассказала в соцсетях, как провела выходные. Артистка была в Санкт-Петербурге. В родном городе она встретилась с родственниками – в том числе с бабушкой Тамарой Семеновной Бузовой.