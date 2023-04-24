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Звезда «Ворониных» Волкова рассказала о проблемах со здоровьем на фоне новостей о брате

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Актриса Екатерина Волкова сообщила в социальных сетях о проблемах со здоровьем.

Волкова пожаловалась на «жуткую анемию», из-за которой ей приходится посещать больницу. В медицинском учреждении актрисе назначили курс капельниц с витаминами С, группы B и железа. Артистка планирует делать их два раза в неделю, чтобы не отрываться от работы.

При анемии снижается уровень гемоглобина и уменьшается количество эритроцитов. В связи с этим появляется головокружение, усталость, слабость, шум в ушах, одышка при подъеме по лестнице, снижение работоспособности. Также наблюдаются снижение аппетита и бледность кожи.

Ранее сообщалось, что брата Волковой Леонида подозревают в убийстве двух человек в США. Отмечалось, что мужчина дружил с погибшими, а также снимал у одного из них квартиру.

По предварительным данным, в качестве мотива преступления рассматривается личный конфликт между мужчинами: якобы Волков отказался платить за аренду жилья и был вынужден срочно съехать.

23 апреля Волкова заявила, что не сомневается в невиновности обвиненного в убийстве брата.

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