Яна Рудковская посоветовала Иосифу Пригожину ходить в парике

Продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале прокомментировала фото, на котором похудевший Иосиф Пригожин позирует с темными волосами на голове. Снимок был сделан на съемках шоу «Звезды сошлись» и опубликован в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) певца Прохора Шаляпина.

«Взгляды дам на этой неделе мечутся между Филиппом [Киркоровым] и Иосифом [Пригожиным]. Первый демонстрирует великолепное тело, а второй — примеряет новый образ. Я позвонила Йосе и спросила [про волосы]: говорит, что это парик. Я бы на его месте не снимала его ни днем, ни ночью. Минус 20 лет и модный ныне вайб девяностых. Ставлю пять!» — написала Рудковская.

Сам Пригожин публично не распространялся о своем новом имидже. В комментариях к публикации у Шаляпина пользователи отметили, что продюсер сильно похудел. Кто-то предположил, что Пригожин мог нарастить себе волосы, а другие вовсе пошутили, что вместо него на шоу пришел его двойник.

Ранее Яна Рудковская заявила, что через 80 лет у Филиппа Киркорова из глаз начнут «бить лазеры». Так звезда отреагировала на пластические операции исполнителя.