Швыдкой заявил, что уехавшие из России артисты не смогут вернуться обратно

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предрек печальный исход уехавшим из России после начала СВО артистам. В беседе с РИА Новости он заявил, что работники сферы культуры, осудившие власть страны, не смогут вернуться обратно.

«Те, кто занимает сегодня жесткую антироссийскую позицию, я не думаю, что они смогут вернуться. С моей точки зрения, художники должны в такие периоды оставаться на родине», — сказал Швыдкой в беседе с РИА Новости.

По словам Швыдкого, оставившие родину в тяжелые времена звезды отвернулись от своих поклонников. Однако кроме морального кодекса они нарушили некоторые государственные законы, приводит слова чиновника Общественная служба новостей.