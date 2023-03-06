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Иосиф Пригожин призвал Пугачеву инициировать переговоры между Россией и Украиной

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью news.ru предположил, что Алла Пугачева могла бы инициировать переговоры между Россией и Украиной.

«У Аллы Борисовны, к примеру, песня была: «Живи спокойно, страна, я у тебя одна». В рамках этого заявления Алла Борисовна могла бы взять инициативную группу и пойти на переговорный процесс между президентом Путиным и президентом Зеленским», — отметил Пригожин.

По его мнению, Примадонна могла бы собрать артистов России и Украины и инициировать переговоры между двумя странами, при этом не представляя интересы ни одной из сторон переговоров. Вместе с этим Пригожин раскритиковал Пугачеву за отъезд из России и ее критические высказывания.

Ранее Пригожин упрекнул Лайму Вайкуле в лицемерии.

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