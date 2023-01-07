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Публицист Шахназаров назвал Собчак «чудовищем» из-за размышлений о смерти Михалкова

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Максим Блинов/РИА Новости

Публицист Михаил Шахназаров раскритиковал Ксению Собчак за размышления о смерти Никиты Михалкова.

«Одно слово. Ксения Собчак — это чудовище. Просто чудовище и бесовка», — заявил он в своем YouTube-канале.

Ранее Собчак написала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня», что уход режиссера можно будет сравнить со смертью Сталина.

«Вся система выстроена сейчас под Никиту Сергеевича, во всех сферах — близкие ему люди, — написала Собчак. — Его уход (надеюсь позже, а не раньше) будет как смерть Сталина для этой области».

5 января стало известно, что Михалков был госпитализирован в тяжелом состоянии с COVID-19. После этого в пресс-службе режиссера рассказали, что он попал в больницу с гриппом.

О «тяжелом состоянии» Михалкова также рассказала Яна Поплавская.

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