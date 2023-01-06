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Стал известен результат теста госпитализированного Михалкова на коронавирус

Mash: госпитализированный Михалков сдал отрицательные тесты на коронавирус и грипп

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Режиссер и председатель Союза кинематографистов Никита Михалков получил отрицательные тесты на коронавирус и грипп. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Mash, у режиссера выявили дыхательную недостаточность на фоне двусторонней пневмонии. Сообщается, что при этом Михалков находится в сознании и может дышать самостоятельно.

«Тесты на ковид и грипп показали отрицательные результаты», — говорится в публикации.

Отмечается, что состояние режиссера остается тяжелым, но «наблюдается умеренно-положительная динамика».

Ранее сообщалось, что режиссер Никита Михалков находится в реанимации в одной из столичных больниц.

Telegram-канал Mash сообщал, что у Михалкова диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония. Также, по данным Mash, у кинематографиста был обнаружен интоксикационный синдром.

5 января сообщалось, что Никита Михалков был госпитализирован в тяжелом состоянии с COVID-19. После этого в пресс-службе режиссера рассказали, что он попал в больницу с гриппом, но детали приводить не стали.

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