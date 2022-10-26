Продюсер Витаса рассказал о самочувствии певца после потасовки в караоке-баре

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Продюсер Витаса Сергей Пудовкин поделился подробностями самочувствия певца после потасовки в караоке-баре. Об этом он рассказал в беседе с Prozvezd.

По словам Пудовкина, Витасу сейчас «тяжело» и «непросто». Артиста расстраивает то, как ситуация сложилась. Продюсер сообщил, певец понимает, что «конфликты и агрессия — путь к саморазрушению».

Ранее в СМИ появилась информация, что чиновник Минтруда Султан Джандигов написал заявление в полицию из-за конфликта с артистом в караоке-баре. Музыкант устроил драку с применением газового баллончика. Пудовкин отметил, что об инциденте узнал из СМИ, а не от Витаса. По его мнению, произошло «маленькое недоразумение».

Пудовкин заявил, что судебные разбирательства звезде не нужны. Он считает, что Джандигову и Витасу необходимо поговорить «по-мужски» и извиниться.

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