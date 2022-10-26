Шон Пенн получит гуманитарную награду Боба Хоупа

Актер, режиссер и основатель организации Community Organised Relief Effort (CORE) Шон Пенн будет отмечен гуманитарной премией Боба Хоупа на мероприятии в Зале славы телеакадемии. Об этом пишет The Hollywood reporter.

Мероприятие, проводимое в штаб-квартире Телевизионной академии в медиацентре Saban в Северном Голливуде, является церемонией введения новых членов в Зал славы.

В этом году шесть новых участников окажутся в центре внимания, включая Дебби Аллен, Кена Бернса, Боба Дейли, Роберта Л. Джонсона, Риту Морено и Дональда А. Моргана. Зал славы чествует легенд малого экрана, «которые внесли выдающийся вклад в искусство, науку или управление телевидением на протяжении всей своей карьеры или благодаря исключительным достижениям».

Что касается Пенна, его выделяют за «десятилетия активности», в основном благодаря его работе через CORE. Организация стартовала для помощи после разрушительного землетрясения на Гаити в 2010 году. С тех пор CORE мобилизовывалась для гуманитарных чрезвычайных ситуаций, таких как пандемия COVID-19 и ситуация на Украине в 2022 году.

Гуманитарная премия Боба Хоупа была учреждена в 2002 году, чтобы «наградить человека, чьи благотворительные усилия служат примером многолетнего альтруизма Боба Хоупа и его положительного влияния на общество». Отборочную комиссию в этом году возглавили губернаторы Телевизионной академии Ким Коулман и Майкл Спиллер. Это одна из самых высоких наград, присуждаемых Советом управляющих Телевизионной академии.