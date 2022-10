Актриса Лора Бэйли выразила желание вернуться к роли Эбби из игры The Last of Us Part II

Американская актриса Лора Бэйли сообщила о желании вернуть к роли Эбби из игры The Last of Us Part II. Этим она поделилась в беседе с порталом comicbookmovie.com.

По словам Бэйли, роль Эбби является одной из самых влиятельных в ее карьере. Она отметила, что вернулась бы к роли, если бы представилась такая возможность. Также актриса прокомментировала грядущий сериал по мотивам игры. По ее мнению, проект выглядит «замечательно». Бэйли отметила, что с нетерпением ждет его выхода.

В сентябре компания HBO выпустила тизер первого сезона сериала по игре The Last of Us. В ролях — Педро Паскаль, Мелани Лински, Белла Рамзи.