На ТНТ стартует новое юмористическое шоу «Концерты»

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ТНТ

Новое шоу «Концерты», в котором профессиональные юмористические коллективы будут выступать с часовыми перфомансами, стартует на ТНТ.

В проекте не предусмотрены оценки или участие судей. На сцену выйдут популярные комики канала ТНТ, объединившиеся в коллективы «Камызяки», Сборная Красноярска, «Союз», Женская Сборная, «Юг», Сборная России, «Астана», «Нулевые», «Наполеоны» и «Плюшки». Ведущим проекта стал Евгений Чебатков.

Команда «Камызяки» снялась в премьерном выпуске «Концертов», в рамках проекта к Азамату Мусагалиеву, Денису Дорохову, Ренату Мухамбаеву и другим известным комикам присоединится певец Анатолий Цой. Зрителей пародии на передачи «Что? Где? Когда?» и «Играй, гармонь любимая!», скетчи про камызякского мэра и вокальные номера. «Будем надеяться, что наш новый юмор всем понравится: мы старались шутить в нашем фирменном стиле, делали отсылки на известные номера, но при этом пытались привнести какую-то свежую перчинку. А получилось у нас или нет — покажет реакция зрителя, для нас это всегда самая чистая и честная оценка нашего творчества», — говорит Мусагалиев.

Первый выпуск шоу «Концерты» покажут 30 октября в 21:00 на телеканале ТНТ.

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