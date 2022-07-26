Южнокорейскую певицу назвали самой красивой женщиной в мире

Журнал Nubia провел голосование на статус самой красивой женщины в мире, в нем приняли участие более миллиона человек из 116 стран мира. По результатам опроса, который длился пять месяцев, пользователи сети назвали самой привлекательной девушкой южнокорейскую модель, актрису и участницу музыкальной группы BLACKPINK Ким Джису.

За участницу корейской группы проголосовали около 500 тыс. человек, на втором по популярности месте оказалась тайваньская исполнительница и солистка коллектива Twice Чжоу Цзыюй. Тройку лидеров замыкает тайская певица, рэперша и танцовщица Лалиса Манобан, которая также входит в состав группы BLACKPINK.

Ранее самым красивым мужчиной в мире в 2022 году стал китайский актер, участник бойз-бэнда X-nine Сяо Чжань. Всего Сяо Чжань получил около 2,2 млн из 4 млн голосов за пять месяцев опроса.