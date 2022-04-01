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Посетителей Эрмитажа эвакуировали из-за предупреждения о «минировании»

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Посетителей Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за сообщения о «минировании», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение музея.

Сообщение поступило в учреждение культуры 1 апреля. После этого сотрудники Службы музейной безопасности и сотрудники Росгвардии начали осмотр экспозиционных залов и служебных помещений.

Эрмитаж откроют после завершения проверки. Посетители с билетами на 1 апреля могут вернуться в музей после возобновления его работы сегодня или посетить Главный музейный комплекс в другой день. Кроме того, они могут посетить Главный штаб 1 апреля по этим же билетам.

20 марта источник в экстренных службах сообщил о «минировании» Останкинской башни в Москве.

Сообщение о «минировании» было анонимным. Для проверки этой информации на место выехали специалисты. Эвакуация из башни не проводилась, работа велась в штатном режиме.

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