Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Джо Байден перепутал себя с Мишель Обамой 12:01
Леонова о реакции Трусовой на серебро ОИ: Саша повзрослеет и все поймет 12:00
Пьяный водитель автомобиля каршеринга съехал в подземный переход в Москве 11:53
Кристина Резцова: непонятно, почему на футбол и хоккей ходит больше народу, чем... 11:47
Netflix заморозил съемки новой части «Плохих парней» из-за скандала... 11:44
Диетолог Круглова назвала продукты, которые лучше не есть натощак 11:42
Глава Олимпийского комитета России рассказал о тесном сотрудничестве с Европой 11:33
Знакомая нападавшей рассказала, что стало поводом для группового избиения школьницы... 11:33
В России выявили еще 16 828 случаев COVID-19 11:32
Премьер Венгрии Орбан: вмешательство в конфликт на Украине стало бы... 11:27

Григорий Лепс проиграл Кремлевскому дворцу суд на 2 миллиона рублей

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Эстрадный исполнитель Григорий Лепс проиграл Кремлевскому дворцу суд по поводу юбилейного концерта певца Юрия Антонова, пишет kp.ru.

Арбитражный суд Москвы вынес решение взыскать с «Продюсерского центра Григория Лепса» 1 млн 950 тыс. руб. и судебные расходы в размере 32,5 тыс. руб.

Еще до начала пандемии коронавируса продюсерский центр Лепса заключил договор с Кремлевским дворцом на проведения юбилея Антонова. Концерт должен был состояться 5 декабря 2020 года, за что продюсеры обязались заплатить аванс под 2 миллиона, а в случае переноса или отмены шоу — такую же неустойку. Из-за пандемии Лепс отложил юбилейный вечер на 2021 год и перенес его в «Крокус Сити Холл», после чего администрация Кремлевского дворца обратилась в суд.

Ранее директор Григория Лепса Владимир Урюпин заявил «Газете.Ru», что на артиста с 2012 года наложены индивидуальные санкции, поэтому у него нет счетов ни в одном зарубежном банке. Так он прокомментировал заявление в СМИ продюсера Кирилла Чибисова, оценившего ущерб Лепса от санкций на 20 миллионов долларов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть