Орлова поддержала Бородину в скандале с Бузовой из-за «Дома-2»

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова встала на сторону Ксении Бородиной в конфликте с Ольгой Бузовой. Она заявила в Instagram-stories, что ведущие телепроекта никак не могли повлиять на участие блогера Давы в шоу.

«Если бы «люди Оли, которые всегда с ней» взглянули на всю ситуацию с холодной головой, то по примеру прихода на проект Давы вы бы прекрасно поняли, что нас, ведущих, никто не спрашивает – хотим мы этого или нет. Мы не рулим этим проектом, поэтому не фантазируйте лишнего! И не ведитесь на ложь, которую преподносят вам и которая гораздо красивее той правды, что знаем мы. И поверьте, молчим об этом до сих пор», — высказалась Орлова.

Речь идет о конфликте Бузовой с Бородиной, в котором автор хита «Мало половин» обвинила экс-коллегу в том, что та «села на лобное место» с ее бывшим возлюбленным Давой. Бузова считает, что Бородина могла бы «по-человечески» хотя бы сказать ей об этом.

Ранее Бородина ответила на нападки Бузовой из-за «Дома-2».