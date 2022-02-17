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Сестра Жанны Фриске рассекретила беременность

Беременная сестра Жанны Фриске снялась в образе обнаженной феи

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friske_natalia/Instagram

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья рассекретила свою первую беременность в Instagram.

Для «беременной» фотосессии 35-летняя Наталья выбрала образ феи — она обнажилась, увеличившийся живот стилисты покрыли золотой краской, кроме того, за спину Фриске прикрепили большие прозрачные крылья.

По словам Фриске, она скрывала беременность до последних сроков, однако вмешательство «желтой прессы» заставило ее рассказать о положении. «Наша любимая «желтуха» не может жить спокойно, и нужно обязательно влезть своими грязными языками и все испортить, «спасибо» им за это! Все перевернули с ног на голову, ничего не зная, пишут такую ерунду, ну да бог им судья, им же тоже надо на что-то жить», — написала она.

Пол будущего ребенка она раскрывать не стала.

Жанна Фриске скончалась в 2015 году после борьбы с онкологическим заболеванием. Их с шоуменом Дмитрием Шепелевым общему сыну Платону в апреле 2021 года исполнится девять лет. Общение мальчика с родителями покойной певицы Шепелев ограничил. Ранее сообщалось, что Платон начал копить деньги на дом в Калифорнии.

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