Российский аниматор Дьяков прокомментировал свою номинацию на «Оскар»

Режиссер мультфильма «БоксБалет» Антон Дьяков в беседе с mk.ru прокомментировал попадание своей работы в оскаровскую категорию «Лучший короткометражный анимационный фильм».

По словам Дьякова, к номинации на премию Американской киноакадемии он отнесся спокойно. «Картина сделана давно, просто пандемия отсрочила ее фестивальное движение. Делая фильм, я не думал, что он может быть интересен кому-то за пределами страны. В нем же много подробностей, понятных только человеку постсоветского пространства», — поделился российский аниматор.

Сейчас Антон Дьяков продолжает работать над сценариями, заканчивает работу над фильмом «Горю!», снятым на частные средства его друзей из творческой среды.

О том, что «БоксБалет» претендует на «Оскар», стало известно 8 февраля.