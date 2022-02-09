Дочь солиста Jah Division избили в супермаркете

Дочь солиста российской регги-группы Jah Division Герберта «Геры» Моралеса Людмилу Герберт избили в московском супермаркете, сообщает Telegram-канал 112.

У Герберт произошел конфликт с другим покупателем. Утверждается, что 18-летний Данила Ф. сначала оскорблял дочь музыканта Геры Моралеса, а после ударил ее по лицу.

После инцидента на юношу составили протокол о мелком хулиганстве.

Ранее сообщалось, что актер Павел Прилучный подал иск о возмещении морального вреда и имущественного ущерба против калининградского бизнесмена Владимира Семенова, который побил его в 2020 году.

«Гражданский иск в суд заявлен адвокатом Прилучного к гражданину Семенову. Возмещение морального вреда и имущественного ущерба оценено в 4 млн 438 тыс. рублей. Также к Семенову заявлен иск об имущественном ущербе от ООО «А1 Студио», который оценен в 1,1 млн рублей», — рассказали в суде.