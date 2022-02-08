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Лазарев оправдался перед Басковым за отдых в Никарагуа

Лазарев отправился на отдых перед съемками с Басковым

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lazarevsergey/Instagram

Певец Сергей Лазарев рассказал в Instagram о спонтанном решении отправиться в город Гранада на один день. Он считает, что в этом месте «время застыло в прошлом веке».

«Буйство красок улиц в контрасте с достаточно бедной действительностью жизни населения. Ну а посещение действующего вулкана и лицезрение воочию вытекающей лавы — это просто восторг», — написал Лазарев.

Поклонники певца поблагодарили Лазарева за то, что он делится с подписчиками информацией о разных интересных местах во всем мире. В комментариях также отметился коллега музыканта Николай Басков, который спросил, не устал Лазарев отдыхать. Музыкант в ответ на это заявил, что таким образом готовится к новому сезону вокального шоу «Ну-ка, все вместе!».

«Перед тем как встретиться с тобой на съемках нового сезона «Ну-ка, все вместе!, мне нужно хорошенько отдохнуть и подготовиться», — ответил Лазарев.

Ранее обнаженный Лазарев стал причиной споров в Instagram.

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