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Наташа Королева после развода оставила квартиру Игорю Николаеву

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Дмитрий Коробейников/РИА «Новости»

Певица Наташа Королева, которая в 1990-е была замужем за композитором Игорем Николаевым, первую свою московскую квартиру оставила ему при разводе.

Жилье она приобрела во время первого брака. «Мое первое и последнее собственное жилье было приобретено в первом браке и после развода благополучно оставлено мужу», — цитирует артистку издание «Дни.ру».

Сейчас Королева живет в Москве с мужем, танцовщиком Сергеем «Тарзаном» Глушко, и сыном. Ее мать проживает в Америке, однако сама певица приобретать там жилье не спешит. «Содержать квартиру в Майами – удовольствие дорогое», — признается она.

Ранее Наташа Королева рассказала, что Тарзан охладел к стриптизу, хотя остается в хорошей форме. «Я думаю, что он даже сам охладел к этому виду деятельности. Он красиво закончил, с красивым шоу – к 50-летию. Успел сделать до пандемии!» — напомнила Королева.

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