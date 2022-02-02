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Волочкова снялась в откровенной фотосессии после разрыва с банщиком

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volochkova_art/Instagram

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram серию откровенных фотографий: танцовщица позировала в одном нижнем белье.

«В ходе последних событий и провокаций эта красота заставила меня улыбнуться», — написала Волочкова.

Поклонники балерины поделились своим мнением, касаемо того, какой комплект белья больше подходит Волочковой. Они также похвалили ее фигуру и осыпали комплиментами внешность девушки. Однако были и те, кто решили, что это своеобразный способ «отомстить» бывшему возлюбленному Волочковой, банщику Сергею. Мужчина бросил балерину из-за «поступков, которые нельзя простить».

«Красиво, особенно на последнем фото»; «Зачем ему назло такое выставлять? Толку не будет»; «Анастасия у вас прекрасная фигура для вашего возраста, дай бог каждому»; «Настя, лучше улыбайся. И никогда больше не плачь из-за мужиков. Себя любить надо больше всех», — написали фанаты.

Ранее возлюбленный Волочковой объявил о расставании с балериной.

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