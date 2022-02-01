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Путин высказался о смерти Виктора Мережко

Путин назвал смерть Виктора Мережко огромным горем

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин принес соболезнования детям скончавшегося режиссера и сценариста Виктора Мережко — Марии Викторовне и Ивану Викторовичу.

Траурная телеграмма опубликована на сайте Кремля, в ней Путин назвал уход Мережко огромным горем. «Талантливый драматург, сценарист, режиссер, широко одаренный, неординарный человек. Он преданно, подвижнически служил своему призванию, многое сделал для сбережения и развития лучших традиций отечественного киноискусства, обогатил культурную жизнь страны яркими, самобытными творческими работами», — написал президент. «Виктора Ивановича больше нет с нами, но остались его кинокартины и добрая память об этом Мастере и Созидателе», — отметил Путин.

О смерти Виктора Мережко стало известно 30 января, тогда же дочь кинематографиста рассказала, что он будет похоронен на Троекуровском кладбище. Он ушел из жизни в возрасте 84 лет. Кинематографиста похоронят 3 февраля.

Режиссер окончил ВГИК в 1968 году. По его сценариям снято пятьдесят фильмов и двенадцать мультфильмов, включая такие картины, как «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Одинокая женщина желает познакомиться».

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