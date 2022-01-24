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Gazeta.Ru
Генсек НАТО заявил, что альянс не выводит своих офицеров из Киева 20:04
Великая рассказала, как бы на месте украинцев отреагировала на запреты Минспорта 20:01
В СНБО заявили, что понимают планы и намерения России 20:00
Байден пока не решил, какие войска отправлять в Европу 19:55
В Тюменском училище майор умер после драки с курсантом 19:55
НАТО планирует направить дополнительные боевые группы к восточным границам альянса 19:49
Литовские фигуристы не смогут выступить на ОИ из-за решения президента страны 19:43
В ФНС рассказали, в каких случаях нужно будет платить налог на вклады 19:43
Подмосковная тиктокерша привела домой живого медведя и попала под внимание... 19:41
Врач предупредила о риске потери зрения из-за коронавируса 19:38

Два шоу, которые уже можно посмотреть целиком: сериалы недели 18.01—24.01

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KION

Мы в «Газете.Ru» любим смотреть сериалы запоем — и уверены, что среди вас тоже много тех, кому не хватает одной серии в неделю. Для вашего удобства по понедельникам мы рассказываем — максимально коротко, — какие шоу завершились за последние семь дней и уже ждут, когда вы их включите.

«Озарк» — 4 сезон (1 часть)

Половина финальных серий криминальной драмы про семью финанконсультанта, отмывающего деньги наркокартеля.

Где смотреть: Netflix

«Сергий против нечисти» — 1 сезон

Падкий на мелкие грехи экс-батюшка в компании энергичной следовательницы выполняет заказы РПЦ (только никому не говорите) на уничтожение нечисти.

Где смотреть: Kion

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