Два шоу, которые уже можно посмотреть целиком: сериалы недели 18.01—24.01

Мы в «Газете.Ru» любим смотреть сериалы запоем — и уверены, что среди вас тоже много тех, кому не хватает одной серии в неделю. Для вашего удобства по понедельникам мы рассказываем — максимально коротко, — какие шоу завершились за последние семь дней и уже ждут, когда вы их включите.

«Озарк» — 4 сезон (1 часть)

Половина финальных серий криминальной драмы про семью финанконсультанта, отмывающего деньги наркокартеля.

Где смотреть: Netflix

«Сергий против нечисти» — 1 сезон

Падкий на мелкие грехи экс-батюшка в компании энергичной следовательницы выполняет заказы РПЦ (только никому не говорите) на уничтожение нечисти.

Где смотреть: Kion