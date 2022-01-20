Идрак Мирзализаде продал вид на жительство в России

Комик Идрак Мирзализаде во время концерта на Бали продал вид на жительство Российской Федерации за $15 тыс., сообщает Mash.

Он устроил шуточный аукцион, объявив главным и единственным лотом свой вид на жительство.

Сначала он продавал только NFT-версию документа, но за предложенную цену согласился отдать покупателю и настоящий документ.

В августе Мирзализаде получил 10 суток ареста за «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Поводом для возбуждения дела стала его шутка о русских квартиросъемщиках. МВД приняло решение о пожизненной нежелательности пребывания в России комика.

Мирзализаде подал иск в суд, оспаривая решение МВД. В начале октября Замоскворецкий суд столицы обязал МВД установить разумный срок вместо пожизненного. Адвокат Мирзализаде заявил, что защита будет настаивать на сокращении срока до одного года.