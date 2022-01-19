Харламов задумался о запуске шоу про развод

Юморист Гарик Харламов в Instagram-stories выразил желание запатентовать идею шоу «Давай разведемся». По его мнению, такой проект будет куда более интересным, чем «Давай поженимся» Ларисы Гузеевой.

«Вообще поразительно, почему вообще до сих пор нет передачи «Давай разведемся!». Не, мне запатентовать это. Переименую себя в Гузей Ларисов и буду делать передачу «Давай разведемся!». Мне кажется, контент гораздо интереснее будет», — пошутил Харламов.

Это уже не первый раз, когда юморист подшучивает над Гузеевой и ее шоу. Так, например, недавно в одном из выпусков невеста пожаловалась на женихов, которые издают странные звуки в спальне, и предположила, что хороший выход из такой ситуации — спать в раздельных комнатах. Харламов обрезал этот фрагмент передачи и вставил в конец отрывок из клипа группы Сплин на песню «Выхода нет».

Ранее Харламов сделал шуточный кавер на песню Меладзе.