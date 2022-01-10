Марина Хлебникова назвала возможную причину пожара в своей квартире

Певица Марина Хлебникова заявила, что пожар в ее квартире в Москве, возможно, начался в результате короткого замыкания. Об этом исполнительница рассказала в эфире телеканала «Россия-1».

«Скорее всего, я поставила один зарядник — телефон, потому что все высадила после поездки, второй [зарядник], включила компьютер, на котором включила кино, чтобы спать», — уточнила Хлебникова.

Как пояснила артистка, вероятно, у нее в квартире могли дополнительно заряжаться приборы, в том числе с которыми ее музыкальный коллектив гастролирует.

«Вполне могло быть короткое замыкание», — обратила внимание она.

Хлебникова в настоящий момент соблюдает постельный режим, а также проходит послеожоговую терапию.

Заслуженную артистку России Марину Хлебникову доставили в больницу 18 ноября 2021 года после пожара в ее квартире в столице. В результате происшествия Хлебникова получила ожоги и отравление продуктами горения, у нее были повреждены дыхательные пути. Некоторое время она находилась на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Позднее пострадавшая при пожаре Хлебникова обратилась к фанатам.