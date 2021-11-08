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Представитель Александра Серова рассказал о его состоянии после COVID-19

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Валерий Левитин/РИА Новости

Состояние российского певца Александра Серова, госпитализированного с коронавирусом, демонстрирует положительную динамику, сообщил его директор Александр Федорков.

Он рассказал, что артиста могут выписать в ближайшее время. По словам Федоркова, музыкант уже вернулся к работе.

Музыканта госпитализировали в октябре с коронавирусной инфекцией и значительным поражением легких. Продюсер Андрей Разин, рассказывая о состоянии Серова, утверждал, что артист «находится на аппарате ИВЛ в глубочайшем кризисе».

19 октября стало известно о переводе Серова из реанимации в общую палату.

Дочь Александра Серова Мишель писала в социальных сетях, что лечение дает плоды и она надеется на скорое выздоровление отца.

В октябре с коронавирусом также госпитализировали эстрадного исполнителя Валерия Леонтьева. Певец пожаловался медикам на слабость, кашель и высокую температуру.

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