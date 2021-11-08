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В США еще один член съемочной группы фильма Болдуина попал в больницу

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@halynahutchins/Instagram

В США еще один член съемочной группы фильма «Раст», на съемках которого в октябре актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, попал в больницу. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что осветителя и монтажника Джейсона Миллера укусил ядовитый паук-отшельник, когда тот разбирал съемочную площадку в Нью-Мексико. Спустя несколько дней у Миллера появились страшные симптомы, в том числе некроз руки и сепсис.

Мужчину госпитализировали, врачи провели несколько операций. Медики пытаются остановить инфекцию и не допустить ампутации руки.

21 октября стало известно, что на съемочной площадке фильма «Раст» голливудский актер Алек Болдуин выстрелил из пистолета-реквизита, который был заряжен боевыми, а не холостыми патронами. Они попали в двух членов съемочной группы: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соузу. Врачи не смогли спасти оператора. Соузу впоследствии выписали из больницы.

Ранее сообщалось, что Болдуин заявил, что не будет завершать съемки фильма «Раст».

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