Умер исполнитель песни «Москва» Жоржи Данн

Французский исполнитель Жоржи Данн умер в больнице испанского автономного сообщества Мадрид в возрасте 81 года. Об этом сообщается на сайте испанской газеты El Pais.

В публикации отмечается, что ранее певец был направлен в больницу для проведения операции на бедре.

Жоржи Данн родился в 1940 году в Париже, но большую часть время прожил в Испании. Среди известных хитов Данна выделяются El casatschok («Казачок», 1969), Moscu («Москва», 1980), La barbacoa («Барбекю», 1994) и многие другие. В пиренейском королевстве музыкант прославился как исполнитель так называемых летних хитов — песен, которые становятся популярными в летний сезон.

Издание утверждает, что карьера музыканта пошла на спад в 1990-е.

«Даже когда он продолжал попытки, публика не видела юмора в его сумасшедших композициях. В те времена он давал много выступлений с заранее записанной музыкой, хотя до этого он выступал с оркестрами», — отмечает издание.

В публикации отмечается, что одно из его последних телевизионных выступлений состоялось в рамках спортивной программы El chiringuito в июне 2018 года, где он исполнил заглавную песню шоу.