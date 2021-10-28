Бенедикт Камбербэтч сыграет отравленного в Лондоне экс-сотрудника КГБ Литвиненко

Актер Бенедикт Камбербэтч хочет сыграть в сериале Londongrad, который планирует снять телеканал HBO, роль Александра Литвиненко — бывшего сотрудника КГБ, отравленного в Лондоне. Об этом сообщает журнал Variety.

Сериал будет основан на Алана Коуэлла «Последний шпион». Помимо главной роли, Камбербэтч займется продюсированием Londongrad.

Ранее депутат Государственной думы и бывший глава группы охранных предприятий «Девятый вал» Андрей Луговой, которого британская полиция считает причастным к смерти Литвиненко, заявил, что посмотрит сериал.

Бежавший в Великобританию Александр Литвиненко умер в 2006 году вскоре после получения британского гражданства. Его самочувствие начало ухудшаться после совместного чаепития с депутатом Андреем Луговым и бизнесменом Дмитрием Ковтуном, впоследствии в организме экс-сотрудника ФСБ обнаружили радиоактивный полоний-210. В Британии считают Лугового и Ковтуна причастными к произошедшему, однако в России этот процесс называют политизированным. При этом бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка заявлял, что к британской провокации причастен бизнесмен Борис Березовский.