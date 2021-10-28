Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Выпускники школ чаще всего собираются поступать в вузы по направлениям экономики... 01:00
Авиакомпании США обратились к госдепу за разрешением на дополнительные... 00:56
Чемпион UFC сравнил Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко 00:54
Экотропу за 90 млн рублей открыли у реки Глухарки 00:51
Эксперт заявил, что ребрендинг не поможет Facebook улучшить свой имидж 00:45
Салливан заявил, что США ждут предотвращение пандемий как центральную тему G20 00:40
В Госдуме призвали провести расследование ситуации с занижением оценок Авериной 00:32
Климатологи предупредили о наступлении на Земле невыносимой жары 00:31
Politico: США отложили испытания гиперзвукового оружия ради встречи с Путиным 00:26
Пассажиров авиарейса Москва-Сочи час не выпускали из самолета из-за украденного пледа 00:25

Бенедикт Камбербэтч сыграет отравленного в Лондоне экс-сотрудника КГБ Литвиненко

close
100%
Kevork Djansezian/Reuters

Актер Бенедикт Камбербэтч хочет сыграть в сериале Londongrad, который планирует снять телеканал HBO, роль Александра Литвиненко — бывшего сотрудника КГБ, отравленного в Лондоне. Об этом сообщает журнал Variety.

Сериал будет основан на Алана Коуэлла «Последний шпион». Помимо главной роли, Камбербэтч займется продюсированием Londongrad.

Ранее депутат Государственной думы и бывший глава группы охранных предприятий «Девятый вал» Андрей Луговой, которого британская полиция считает причастным к смерти Литвиненко, заявил, что посмотрит сериал.

Бежавший в Великобританию Александр Литвиненко умер в 2006 году вскоре после получения британского гражданства. Его самочувствие начало ухудшаться после совместного чаепития с депутатом Андреем Луговым и бизнесменом Дмитрием Ковтуном, впоследствии в организме экс-сотрудника ФСБ обнаружили радиоактивный полоний-210. В Британии считают Лугового и Ковтуна причастными к произошедшему, однако в России этот процесс называют политизированным. При этом бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка заявлял, что к британской провокации причастен бизнесмен Борис Березовский.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть