Глава СК поручил разобраться в ситуации со «скифским золотом»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства, из-за которых «скифское золото» не вернули Крыму. Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает РИА «Новости».

Соответствующее поручение дано начальнику Главного следственного управления СК по Крыму и городу Севастополю Владимиру Терентьеву.

Также глава ведомства поручил управлению правового обеспечения и международного сотрудничества Следственного комитета совместно с Министерством иностранных дел России оказать содействие в проведении проверки и «досконально изучить ситуацию».

По словам Петренко, следователи дадут должную оценку нарушению интересов России.

Амстердамский апелляционный суд 26 октября постановил передать «скифское золото» Украине.

Около 2 тыс. артефактов, находящихся в четырех крымских музеях, были вывезены на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, до присоединения Крыма к России.

Окружной суд Амстердама еще в 2016 году постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

После решения амстердамского суда член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что Россия будет искать возможность опротестовать решение амстердамского суда по передаче «скифского золота» Украине.