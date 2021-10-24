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Работы Пикассо проданы почти за $110 млн на аукционе в Лас-Вегасе

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Courtesy Sotheby’s and MGM Resorts

Коллекция из 11 работ испанского художника Пабло Пикассо была продана на аукционе на общую сумму более $110 млн. Об этом сообщает CNN.

Главной достопримечательностью аукциона стала картина «Femme au béret rouge-orange» или «Женщина в красновато-оранжевой шляпе», портрет любовницы и музы Пикассо Мари-Терезы Вальтер, который тот написал в 1938 году.

Первоначально предполагалось, что Sotheby's продаст его за $20-30 млн, но в конечном итоге он был продан за более чем $40 млн.

На аукционе также были представлены два натюрморта в стиле кубизма начала 1940-х годов: картина «Nature morte au panier de fruit et aux fleurs» была продана за $16,6 млн, а картина «Nature morte aux fleurs et au compotier» была продана за $8,3 млн.

Ранее сообщалось, что одиннадцать работ Пабло Пикассо, которые украшали ресторан в Лас-Вегасе более 20 лет, будут выставлены на торги в октябре 2021 года. Как сообщает CNN, предположительная стоимость этой коллекции составляет более $104 млн.

Работы долгое время были неотъемлемой частью «Picasso», французско-испанского ресторана в Америке. Заведение не раз было отмечено звездой Мишлен, в том числе и за уникальную атмосферу ресторана.

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