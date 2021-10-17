Появился трейлер «Бэтмена» с Паттинсоном в роли Брюса Уэйна

На онлайн-мероприятии «DC FanDome» состоялась премьера трейлера нового «Бэтмена», главную роль в фильме исполнил британский актер Роберт Паттинсон. В ролике показали много новых кадров и персонажей, дублированный трейлер опубликован на YouTube-канале «WBRussia».

В данной картине будет новый взгляд на историю миллиардера Брюса Уэйна, решившего бороться с преступностью в Готэм-Сити.

В размещенном ролике зрители увидели актрису Зои Кравиц в образе Женщины-кошки и актера Энди Серкиса в роли дворецкого Брюса Альфреда Пенниуорта.

Предстоящий фильм о Бэтмена покажет защитника Готэма в начале его геройской карьеры. По сюжету ему придется столкнуться с рядом злодеев, среди которых Загадочник и Пингвин. Роль последнего исполнил загримированный Колин Фаррелл.

Премьера ленты о популярном герое DC состоится в России 3 марта 2022 года.

Также вышел первый тизер фильма «Флэш», в котором появился Бэтмен. В этом фильме планируется появление Майкла Китона.