Губерниев уличил Бузову во лжи

Телеведущий Дмитрий Губерниев в своем Instagram обвинил певицу Ольгу Бузову во лжи. Поводом для этого стали слова артистки о том, что спортивный комментатор якобы ненавидит ее еще со временем брака с футболистом Дмитрием Тарасовым.

«Да кто вы такая, чтобы я вас ненавидел? Вы еще и лгунья, Оленька», — написал журналист.

Конфликт Бузовой и Губерниева разгорелся минувшим летом, когда певица была приглашена на шоу телеканала «Матч ТВ» во время Евро-2020. Тогда после серии высказываний со стороны комментатора певица не сумела сдержать слез в прямом эфире.

В недавнем интервью kp.ru Бузова заявила, что Губерниев недолюбливал ее еще до той передачи.

«Дело в том, что меня подставили. Я не знала, что он там будет. Он меня ненавидит с моего брака с бывшим мужем. И когда я ходила на матчи, он всегда нелестно очень обо мне отзывался», — вспомнила певица.