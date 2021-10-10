Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Неймар: думаю, чемпионат мира — 2022 станет для меня последним 16:11
Опубликовано видео с места ДТП с автомобилем, в котором была Собчак 16:10
Водитель попавшего в ДТП Mercedes не узнал сидевшую на заднем сиденье Собчак 16:09
Роскосмос приостановит испытания двигателей для передачи кислорода медикам 15:57
АК-47 попал в топ-3 рейтинга самого смертоносного оружия в истории 15:47
Червиченко о матче Словения — Россия: когда-то везение закончится 15:45
Воронежские власти сократят работу кафе и переведут все школы на удаленку 15:41
Цзю подвел итоги боя между Фьюри и Уайлдером 15:32
Избитый в метро москвич обратился к подписчикам 15:19
Собчак рассказала о травмах, полученных в результате ДТП в Сочи 15:17

BadComedian объяснил, почему в России снимают некачественное кино

close
100%
evgencomedian/vk.com

Блогер и кинокритик BadComedian (Евгений Баженов) рассказал, почему в России снимают некачественное кино.

«Мы живем не в мире, где хорошее в приоритете. В приоритете — заработать. Наше кино зарабатывает. По крайней мере, те люди, которые его снимают», — сказал он в интервью Ирине Шихман на YouTube-канале «А поговорить?».

Блогер также отметил, что большинство крупных картин спонсируются государством, кино живет на дотациях. Из-за такого положения вещей кинематографистам приходится выполнять госзаказы, считает Баженов.

Ранее BadComedian обвинил «Чернобыль» Данилы Козловского в «паразитировании» на трагедии. В обзоре он называет ленту «неинтересной, неисторической, не чтящей память ликвидаторов и не являющейся ответом одноименному сериалу HBO, во многом его копирующей». По мнению блогера, драма не является настоящим фильмом-катастрофой.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях