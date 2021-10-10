BadComedian объяснил, почему в России снимают некачественное кино

Блогер и кинокритик BadComedian (Евгений Баженов) рассказал, почему в России снимают некачественное кино.

«Мы живем не в мире, где хорошее в приоритете. В приоритете — заработать. Наше кино зарабатывает. По крайней мере, те люди, которые его снимают», — сказал он в интервью Ирине Шихман на YouTube-канале «А поговорить?».

Блогер также отметил, что большинство крупных картин спонсируются государством, кино живет на дотациях. Из-за такого положения вещей кинематографистам приходится выполнять госзаказы, считает Баженов.

Ранее BadComedian обвинил «Чернобыль» Данилы Козловского в «паразитировании» на трагедии. В обзоре он называет ленту «неинтересной, неисторической, не чтящей память ликвидаторов и не являющейся ответом одноименному сериалу HBO, во многом его копирующей». По мнению блогера, драма не является настоящим фильмом-катастрофой.