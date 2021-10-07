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В ГИТИСе ответили на сообщения о переводе Гаркалина на ИВЛ

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В отделе по связям с общественностью ГИТИСа не смогли подтвердить информацию о том, что госпитализированный с коронавирусом актер Валерий Гаркалин был переведен на аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом сообщает РБК. «Пока у нас нет подтвержденной информации», — ответили на публикации о применении ИВЛ в институте.

О мере, которую якобы предприняли медики, ранее сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на неназванный источник. Утверждается, что у Валерия Гаркалина диагностировано поражение легких, оцениваемое в 75-85%.

2 октября народный артист России Валерий Гаркалин был доставлен в больницу с подтвержденной коронавирусной инфекцией. 6 октября в пресс-службе ГИТИСа подтвердили, что Гаркалину стало хуже, и его пришлось перевести в реанимационное отделение.

Артист снялся более чем в 90 фильмах, среди которых «Ширли-Мырли», «Ландыш серебристый», «Детки напрокат», сериалы «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня» и др. В 2008 году он перенес два инфаркта.

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