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Mash: Гаркалина перевели в реанимацию

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Актера Валерия Гаркалина перевели в реанимацию, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что в ночь на 6 октября состояние здоровья Гаркалина резко ухудшилось. Источник сообщил, что у актера резко упал уровень сатурации — он стал ниже нормы. Отмечается, что врачи подключили Гаркалина к кислороду под давлением.

Стадию пневмонии источник назвал критической — у артиста поражено более 75% легких при том, что в начале лечения показатель составлял 25-50%. Актер в сознании.

67-летнего народного артиста России Валерия Гаркалина доставили в больницу 2 октября — с положительным тестом на ковид и поражением легких 25–50%. В настоящее время Гаркалин находится под наблюдением врачей.

Артист снялся в фильмах «Ширли-Мырли» и «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня» и других. Всего на его счету актера около 90 работ на экране. Гаркалин преподает в ГИТИСе, где с 2002 года руководит мастерской Факультета эстрады.

Ранее дочь Валерия Гаркалина рассказала о состоянии актера, попавшего в больницу в Коммунарке.

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