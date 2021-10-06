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Принцу Гарри посоветовали выступить против Netflix из-за скандального мюзикла о Диане

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Andrew Kelly/Reuters

Экс-сотрудник службы безопасности британской королевской семьи и личный телохранитель принцессы Дианы Кен Уорф призвал принца Гарри воспрепятствовать показу бродвейского мюзикла о его матери на Netflix. Об этом сообщает The Sun.

«Мюзикл о принцессе Диане, который показывают на Netflix, поставит обоих [Гарри и Меган] в очень неприятное положение. Если верить прессе, сюжет постановки рассказывает не радостную историю любви со счастливым концом, а, напротив, включает сцены, далекие от правды, а также скандальные и сексуальные эпизоды», — сказал Уорф.

Он добавил, что в память о матери Гарри следует прекратить «отвратительный мюзикл», даже учитывая его прибыльную сделку с Netflix.

Сам принц и его супруга Меган Маркл пока не комментировали отношение к постановке. Показ театральной записи «Диана: Мюзикл» стартовал на Netflix 1 октября, его премьера на Бродвее состоится позднее.

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