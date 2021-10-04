Раскрыты подробности свадьбы Бритни Спирс с тренером

Певица Бритни Спирс планирует выйти замуж за 27-летнего фитнес-тренера Сэма Асгари до того, как ей исполнится 40 лет, либо в свой день рождения — 2 декабря. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на человека, который представился другом пары.

«Бритни и Сэм хотели бы пожениться на Гавайях, там они чувствуют себя наиболее счастливыми, — поделился собеседник издания. — Они планируют большую вечеринку. Впервые за многие годы Бритни сможет оторваться с друзьями».

Согласно источнику, Спирс планирует пригласить на торжество знаменитостей, которые поддержали ее во время судебных тяжб с отцом, — Пэрис Хилтон, Мадонну, семью Кардашьян, Майли Сайрус и Шер.

«Основные приоритеты Бритни сейчас — выйти замуж, родить ребенка, вернуть свою социальную жизнь в нормальное русло и добраться до сути того, на что были потрачены все ее деньги. Это будет напряженный период», — добавил друг.

Ранее стало известно, что Спирс может покинуть сцену. 29 сентября суд в Лос-Анджелесе приостановил продолжавшуюся 13 лет опеку над певицей со стороны ее отца Джейми. Временные полномочия по опекунству были переданы бухгалтеру Джону Забелу. Сама Спирс на слушание не вызывалась. До конца года планируется провести еще один суд, который окончательно поставит точку в деле опекунства.

Певица попала под юридически оформленную опеку отца в 2008 году — после того, как у нее произошел нервный срыв на почве отказа добровольно передать детей своему бывшему мужу Кевину Федерлайну.