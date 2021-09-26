Сергей Минаев высказался о выдуманной автограф-сессии Пелевина

Главный редактор журнала Esquire Сергей Минаев рассказал в своем Instagram-аккаунте о выдуманной автограф-сессии российского писателя Виктора Пелевина.

Редакция издания решила вбросить в медиаполе информацию о якобы прошедшей в Москве встречи российского писателя Виктора Пелевина с поклонниками при подготовке октябрьского номера о «фейк-ньюс».

Минаев попросил Telegram-канал «Беспощадный пиарщик» «слить» фотографии «с якобы автограф-сессии якобы Пелевина».

Он отметил, что потом СМИ сделали все сами.

«У нас за день было 134 заголовка об этой автограф-сессии», — сказал главред Esquire.

Затем в соцсетях появилась обложка нового номера журнала с портретом человека, похожего на этого знаменитого литератора. На обложке разместили фотографию актера Юрия Борисова, который был загримирован под Пелевина.

Как отметил Минаев, мистификация СМИ полностью удалась.

«Действительно, все, что медиа скажет, мы готовы есть огромной ложкой и требовать добавки», – заявил он.

Ранее стало известно, что на обложке нового номера Esquire появилось изображение Пелевина с фразой: «Реален ли Пелевин?».

24 сентября сообщалось, что Пелевин якобы появился на публике впервые за 20 лет. Снимки были опубликованы в Telegram-каналах. На кадрах человек, похожий на писателя, раздает поклонникам автографы в подвале, рядом с ним можно заметить новую книгу писателя — «TRANSHUMANISM INC.».

Позже в издании «Эксмо», которое многие годы публикует произведения Пелевина, заявили, что «ничего про это не знают», а впервые услышали об инциденте из новостей.