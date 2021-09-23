Адвокат Моргенштерна назвал «хайпом» нападки на рэпера после стрельбы в Перми

Адвокат Моргенштерна Серей Жорин заявил, что все обвинения в адрес рэп-исполнителя со стороны политиков — это запоздалые попытки «хайпануть», тем самым обвинив во всех возможных бедах одного конкретного человека. Об этом он рассказал в интервью »Известиям».

«Во времена моей юности популярным было выражение «во всем виноват Чубайс», сейчас, вероятно, во всем виноват Алишер Моргенштерн. И несмотря на то, что выборы уже прошли, отдельные политические деятели пытаются «хайпануть на мине» Моргенштерна», — сказал Жорин.

По его словам, над этим заявлением «можно бы было улыбнуться, если бы это не было связано с трагедией».

22 сентября член Общественной палаты Екатерина Мизулина заявила «Газете.Ru», что трагедия в Перми связана с пропагандой насилия, которая содержится, в частности, в текстах песен Моргенштерна и других современных исполнителей. По ее мнению, рэпер является частью идеологической кампании, которая подталкивает молодых людей к агрессивному поведению.

20 сентября 18-летний Бекмансуров устроил стрельбу на территории одного из корпусов пермского института. В результате инцидента погибли шесть человек, еще 43 пострадали. Нападавший был ранен при задержании полицией, в настоящий момент он находится в больнице в тяжелом состоянии.