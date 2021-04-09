«В музее другие правила»: Пиотровский пожалел о резонансе вокруг нагих скульптур

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал о своем сожалении из-за резонанса вокруг обнаженных скульптур, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы пресс-службы музея.

Он уточнил, что на пресс-конференции, где он рассказал о жалобе на скульптуры, была целая программа развития постковидного Эрмитажа и музеев вообще, а «традиционный» вопрос об обнаженных фигурах был вспомнен как шутка. В письме, о котором говорил Пиотровский, некая гражданка высказала обеспокоенность тем, что в музее много обнаженной натуры, и попросила поставить соответствующие скульптуры в зал с рейтингом «18+». «То, что это все так возбудило – это симптом, как само это письмо, так и реакция на него. Это симптом того, что все не очень в порядке у нас со здоровьем общества», — посетовал Пиотровский.

Директор Эрмитажа также подчеркнул, что в музее можно делать то, чего нельзя на улице. «Нельзя ставить обнаженные скульптуры близко от школы – наверное, это действительно нельзя. А в музее есть другие правила – и эти правила определяются музеем. Можно в музей не ходить, указывать музею как можно и нужно что-то делать – это нельзя», — не сомневается он.

Ранее глава СПЧ оценил ситуацию с жалобами на обнаженные скульптуры в Эрмитаже.