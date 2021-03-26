СМИ: авторы «Маски» случайно рассекретили еще одного выбывающего участника

Зрители вокального шоу «Маска» заявили о том, что авторы передачи случайно «рассекретили» следующего выбывающего участника.

Как сообщает ФАН, телеканал НТВ показал анонс, в котором рядом с ведущим программы Вячеславом Макаровым можно увидеть край белого крыла. «Виден кусок белого костюма в анонсе. Скорее всего принадлежит Единорогу», «Спалили, что Единорог», — не сомневаются пользователи соцсетей.

По мнению поклонников шоу, Единорогом могла быть певица Наталья Подольская.

Ранее проект покинула Розовая Пантера. Под костюмом этого персонажа скрывалась экс-ведущая шоу «Дом-2» и певица Ольга Бузова. Это открытие удивило Филиппа Киркорова, который считал, что под маской скрывается «старушка». «Как мне было сложно спрятать свой узнаваемый и потрясающий вокал под маской. Я прибегала к субтонам и мелизмам», — посмеялась Бузова.