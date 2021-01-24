Выход фильма «Тихое место 2» снова перенесли
Ника Пикекатлет
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Киностудия Paramount снова решила перенести выход продолжения фильма «Тихое место». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Ожидалось, что премьера картины в кинотеатрах должна была состоятся весной 2021 года.
Однако киностудия заявила, что фильм выйдет в прокат 17 сентября.
При этом студия не объяснила причины такого решения.
Первая часть фильма вышла в 2018 году. Картина рассказывает о семье, которая спасается от монстров, которые реагируют на любой звук.
Ранее издание Variety назвало список самых ожидаемых фильмов 2021 года, куда вошел сиквел «Тихого места».
close